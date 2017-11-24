Житель Башкирии задушил свою сожительницу во время ссоры

В Башкирии возбудили уголовное дело в отношении мужчины, убившего свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

Следователи выяснили, что 25 октября этого года в селе Грибовка Уфимского района 34-летний мужчина поссорился с 38-летней сожительницей и стал её душить. Позже она скончалась в машине «скорой». Ранее мужчина сообщал о попытке потерпевшей суицида.