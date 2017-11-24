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15:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградец похитил терминал для безналичной оплаты, перепутав его с сотовым телефоном

Полицейские Кировского района Волгограда задержали 56-летнего мужчину, который похитил платежный терминал.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 23 ноября в отдел полиции по Кировскому району обратился директор сетевого магазина. Он рассказал, что неизвестный покупатель похитил платежный терминал, использующийся для безналичной оплаты покупок. Стоимость украденного имущества составила более 30 тысяч рублей.

По «горячим следам» участковый уполномоченный полиции установил личность и задержал злоумышленника. Им оказался неработающий 56-летний мужчина. Он пояснил, что принял терминал за дорогостоящий сотовый телефон и решил его похитить.

Сейчас электронное устройство возвращено законному владельцу. По факту кражи полиция уже возбудила уголовное дело. Невнимательному мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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