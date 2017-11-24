Волгоградец похитил терминал для безналичной оплаты, перепутав его с сотовым телефоном
Полицейские Кировского района Волгограда задержали 56-летнего мужчину, который похитил платежный терминал.
Полицейские Кировского района Волгограда задержали 56-летнего мужчину, который похитил платежный терминал.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
По «горячим следам» участковый уполномоченный полиции установил личность и задержал злоумышленника. Им оказался неработающий 56-летний мужчина. Он пояснил, что принял терминал за дорогостоящий сотовый телефон и решил его похитить.
Сейчас электронное устройство возвращено законному владельцу. По факту кражи полиция уже возбудила уголовное дело. Невнимательному мужчине грозит до двух лет лишения свободы.