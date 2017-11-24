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13:40 (мск), источник: VN.ru

Снегом закидали горящий дом в Кыштовском районе

Одинокую пенсионерку спасли на пожаре проезжающие мимо водители в Кыштовском районе Новосибирской области. Они с помощью местного жителя сумели закидать огонь снегом и сдержать его распространение до приезда пожарных.

В Верх-Тарке на усадьбе жилого дома произошел пожар, о чем в пожарно-спасательную часть № 58 поступило тревожное сообщение. К месту пожара были незамедлительно направлены подразделения пожарной охраны, в том числе опорного поста ПЧ№ 132 (село Чернаковка) и команда местных добровольцев, сообщает «ОНД по Кыштовскому району».

Чернаковка находится в тридцати километрах от Верх-Тарки, и рассчитывать на то, что подразделение пожарной охраны прибудет немедленно, не приходилось. Пожар возник в надворных постройках частного жилого дома, в котором проживает одинокая пенсионерка. По счастливому совпадению в этот же момент мимо проезжал автомобиль, привозивший в село товары. Не раздумывая ни минуты, Владимир Шумский и Юрий Полуэктов пришли на помощь и вместе с местным жителем Георгием Подскоковым попытались остановить пожар. Они использовали снег.

Совместными усилиями им удалось предотвратить распространение огня на большую площадь и сдержать его натиск до прибытия первого пожарного подразделения.

Отметим, это не первый подвиг неравнодушных к чужой беде людей. Так, два геройских дачника на реке Бердь в Искитимском районе спасли рыбака, лодка которого во время сильного ветра опрокинулась и затонула.

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