Снегом закидали горящий дом в Кыштовском районе

В Верх-Тарке на усадьбе жилого дома произошел пожар, о чем в пожарно-спасательную часть № 58 поступило тревожное сообщение. К месту пожара были незамедлительно направлены подразделения пожарной охраны, в том числе опорного поста ПЧ№ 132 (село Чернаковка) и команда местных добровольцев, сообщает «ОНД по Кыштовскому району».

Чернаковка находится в тридцати километрах от Верх-Тарки, и рассчитывать на то, что подразделение пожарной охраны прибудет немедленно, не приходилось. Пожар возник в надворных постройках частного жилого дома, в котором проживает одинокая пенсионерка. По счастливому совпадению в этот же момент мимо проезжал автомобиль, привозивший в село товары. Не раздумывая ни минуты, Владимир Шумский и Юрий Полуэктов пришли на помощь и вместе с местным жителем Георгием Подскоковым попытались остановить пожар. Они использовали снег.

Совместными усилиями им удалось предотвратить распространение огня на большую площадь и сдержать его натиск до прибытия первого пожарного подразделения.