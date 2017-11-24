В Челябинске поймали четверых пьяных за рулем

В Челябинске сотрудники ГИБДД выявили четверых водителей-нарушителей, севших за руль в пьяном виде. Мужчинам — от 22 до 38 лет, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.