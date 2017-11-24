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13:39 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске поймали четверых пьяных за рулем

В Челябинске сотрудники ГИБДД выявили четверых водителей-нарушителей, севших за руль в пьяном виде. Мужчинам — от 22 до 38 лет, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Сообщается, что нарушители уже попадали в поле зрение правоохранителей за вождение в нетрезвом виде либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Уголовные дела возбуждены в Тракторозаводском, Калининском и Курчатовском отделах полиции.

Челябинцам грозит лишение свободы на срок до двух лет. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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