В Челябинске поймали четверых пьяных за рулем
В Челябинске сотрудники ГИБДД выявили четверых
В Челябинске сотрудники ГИБДД выявили четверых
Сообщается, что нарушители уже попадали в поле зрение правоохранителей за вождение в нетрезвом виде либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Уголовные дела возбуждены в Тракторозаводском, Калининском и Курчатовском отделах полиции.
Челябинцам грозит лишение свободы на срок до двух лет. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.