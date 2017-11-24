В Балтийске двое мужчин обокрали кафе на 1,5 млн рублей

Жители Балтийска 33 и 35 лет залезли в помещение и похитили пустой сейф и оборудование для приготовления пищи из заброшенного здания кафе на улице Красной Армии.

Полицейские подозреваемых задержали. Они пояснили, что собирались продать похищенное, а на вырученные деньги купить спиртное. Однако сейф пришлось бросить неподалеку от кафе, так как он оказался слишком тяжелым. А попытка сдать оборудование в пункт приема металлолома не удалась, поскольку работники не приняли предметы у подозрительных лиц.