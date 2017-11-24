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15:16 (мск), источник: Клопс.ru

В Балтийске двое мужчин обокрали кафе на 1,5 млн рублей

В Балтийске полицейские задержали двоих подозреваемых в краже имущества на 1,5 млн рублей из кафе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Источник: Клопс.ru

Жители Балтийска 33 и 35 лет залезли в помещение и похитили пустой сейф и оборудование для приготовления пищи из заброшенного здания кафе на улице Красной Армии.

Полицейские подозреваемых задержали. Они пояснили, что собирались продать похищенное, а на вырученные деньги купить спиртное. Однако сейф пришлось бросить неподалеку от кафе, так как он оказался слишком тяжелым. А попытка сдать оборудование в пункт приема металлолома не удалась, поскольку работники не приняли предметы у подозрительных лиц.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). Им грозит до десяти лет лишения свободы.

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