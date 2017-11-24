Тело 49-летнего мужчины нашли прямо на улице в Ваче

Тело 49-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено прямо на улице в рабочем поселке Вача утром в четверг, 23 ноября. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, и в тот же день удалось установить и задержать подозреваемого в совершении этого преступления — 42-летнего мужчину.

По версии следствия, события разворачивались следующим образом. 21 ноября 2017 года подозреваемый находился в доме на улице Приовражной в гостях у друга. Мужчины сначала распивали алкоголь, а затем между ними произошла ссора на бытовой почве. В ходе драки подозреваемый нанес потерпевшему ножевое ранение, от которого тот скончался. Затем мужчина покинул место происшествия.