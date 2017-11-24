Тело 49-летнего мужчины нашли прямо на улице в Ваче
Товарищ убил его, а затем, чтобы скрыть свою причастность, вынес на улицу.
Товарищ убил его, а затем, чтобы скрыть свою причастность, вынес на улицу.
Тело 49-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено прямо на улице в рабочем поселке Вача утром в четверг, 23 ноября. Об этом сообщает
По данному факту было возбуждено уголовное дело, и в тот же день удалось установить и задержать подозреваемого в совершении этого преступления — 42-летнего мужчину.
По версии следствия, события разворачивались следующим образом. 21 ноября 2017 года подозреваемый находился в доме на улице Приовражной в гостях у друга. Мужчины сначала распивали алкоголь, а затем между ними произошла ссора на бытовой почве. В ходе драки подозреваемый нанес потерпевшему ножевое ранение, от которого тот скончался. Затем мужчина покинул место происшествия.
В ночь на 23 ноября злоумышленник решил «замести следы» — забрал тело из дома и вынес на соседнюю улицу, где его и обнаружили наутро. В этом ему помогала его сожительница, действиям которой также будет дана правовая оценка.