Жительница Орды будет осуждена за убийство матери
34-летняя женщина предстанет перед судом за преступление, которое она совершила в состоянии алкогольного опьянения. Поссорившись с пожилой матерью, пьяная дочь зарезала ее.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
34-летняя женщина предстанет перед судом за преступление, которое она совершила в состоянии алкогольного опьянения. Поссорившись с пожилой матерью, пьяная дочь зарезала ее.
По данным следствия, убийство произошло поздно вечером 24 сентября 2017 года. Пьяная женщина нанесла своей матери удар ножом в область сердца. От полученного ранения пенсионерка скончалась на месте.
Сейчас материалы уголовного дела прикамской женщины направлены в суд.