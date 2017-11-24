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14:21 (мск), источник: СуперОмск

Под Омском две Kia Rio врезались в фуру, погиб мужчина

Сегодня, 24 ноября, около 13:15 на дороге Челябинск — Новосибирск произошло ДТП при участии фуры и двух иномарок.

Автомобиль Kia Rio двигался в сторону поселка Лузино и в районе 795 км при обгоне столкнулся со второй попутно двигающейся машиной той же марки. После этого оба автомобиля вылетели на встречку и врезались в фуру Man.

В результате 48-летний водитель первой, вероятно, спровоцировавшей аварию иномарки скончался на месте до приезда «скорой», пассажирка второй машины, 65-летняя женщина, была госпитализирована. Второй водитель, 69-летний мужчина, а также 47-летний дальнобойщик не пострадали, сообщила пресс-служба омской полиции.

По факту случившегося проводится проверка.

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