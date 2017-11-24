Под Омском мужчина сгорел вместе со своей собакой

Страшный пожар случился в Омском районе.

Поздней ночью заполыхали постройки и дом фермерского хозяйства в Крутой Горке. Соседи вызвали пожарных, но из-за того, что происшествие заметили поздно, спасать уже было некого.

После того, огонь потушили под завалами обнаружили 59-летнего мужчину — владельца фермы. Рядом с ним нашли обгоревшие останки его собаки. Также на пожаре погибли животные, находишиеся на ферме — кролики и куры.

Несмотря на то, что машина 54-летнего самого владельца хозяйства была припаркована во дворе, его пока найти не могут.