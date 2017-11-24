Девочка-подросток украла две шубы у пенсионерки
В Кунгуре 15-летняя девочка обвиняется в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище. От действий подростка пострадала пенсионерка.
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В Кунгуре 15-летняя девочка обвиняется в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище. От действий подростка пострадала пенсионерка.
По данным Следственного комитета, в августе 2017 года девочка залезла в квартиру местной жительницы и украла две шубы. Пенсионерка оценила материальный ущерб в 25 тысяч рублей.
В дальнейшем юную воровку задержали. Похищенное имущество изъято.
Расследование уголовного дела продолжается.