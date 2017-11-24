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14:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Водитель иномарки, перевернувшейся в центре Омска после погони, был пьян

Он так не хотел сдаваться гаишникам, что рисковал собственной жизнью.

Дорожные полицейские поделились записью с видеокамеры, установленной в машине ДПС. Напомним, поздним вечером неподалеку от Ирышской набережной перевернулась иномарка, пытавшаяся скрыться от силовиков.

В областном УМВД рассказали, что на Иртышской Набережной автоинспекторы заметили автомобиль «Хендай Акцент», который проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Полицейские потребовали остановиться, но водитель только прибавил скорость и продолжил движение. У дома № 7 по улице Марченко «гонщик» перевернулся. Полицейские сразу бросились к иномарке и вывели шофера.

Им оказался 20-летний парень. Молодой человек был заметно пьян, но пройти медицинское освидетельствование отказался. На него составили сразу два протокола: за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и проезд на красный свет.

— Водитель отстранен от управления транспортным средством, — добавили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

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