В Казани женщина зарегистрировала на себя 52 фирмы для вывода денег из страны

Источник: Prokazan.ru

Отмечается, что женщина за вознаграждение передавала неустановленному лицу документы, который занимался созданием фирм. В них женщина значилась как учредитель и гендиректор, хотя никакого отношения к финансовой деятельности она не имела.

— Было установлено, что одна из фирм перевела на иностранные счета деньги за товар, который поставлен не был. В итоге было перечислено около 25 млн рублей и 3 млн 650 тыс. долларов, — сообщили в ведомстве.