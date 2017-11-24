Волжанин врезался в автомобиль полицейских

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в правоохранительных органах, авария произошла утром 24 ноября. На пересечении проспекта Ленина и улицы Шоссейной водитель не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль сотрудников ДПС.