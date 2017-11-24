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16:19 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волжанин врезался в автомобиль полицейских

Водитель «Лады» протаранил машину полицейских в Волжском.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в правоохранительных органах, авария произошла утром 24 ноября. На пересечении проспекта Ленина и улицы Шоссейной водитель не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль сотрудников ДПС.

Добавим, что в результате инцидента никто не пострадал.

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