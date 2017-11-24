В Воронеже появились мошенники, представляющиеся работниками МЧС

На сайте МЧС появилось предупреждение об участившихся случаев мошенничества. Аферисты представляются сотрудниками спасательного ведомства. Под этим соусом мошенники навязывают сомнительные коммерческие услуги.

Главное управление МЧС России по Воронежской области информирует, что сотрудники управления и подчиненных подразделений не оказывают коммерческих услуг. Тем более они не занимаются этим лично, обходя население и предпринимателей.