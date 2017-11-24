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17:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже появились мошенники, представляющиеся работниками МЧС

В ведомстве предупреждают, что их сотрудники не оказывают коммерческие услуги.

На сайте МЧС появилось предупреждение об участившихся случаев мошенничества. Аферисты представляются сотрудниками спасательного ведомства. Под этим соусом мошенники навязывают сомнительные коммерческие услуги.

Главное управление МЧС России по Воронежской области информирует, что сотрудники управления и подчиненных подразделений не оказывают коммерческих услуг. Тем более они не занимаются этим лично, обходя население и предпринимателей.

В случае появления подобных аферистов в МЧС советуют немедленно обращаться в правоохранительные органы.

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