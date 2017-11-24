Пять версий, как рутений-106 оказался в Челябинской области

1. Отработанное топливо.

Известно, что рутений выделяется при переработке атомного топлива. В южноуральском Озерске как раз занимаются остеклением ядерных отходов. То есть, превращают использованное «горючее» в стекло.

— Никогда не говорил об отсутствии в атмосфере Челябинской области рутения. Это глупо, учитывая, что на территории области есть производства по переработке ядерного топлива, — заявил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

Но на ПО «Маяк», который общественники назвали возможным виновником выброса, тут же прокомментировали:

— Работы по выделению рутения-106 из отработанного ядерного топлива на нашем предприятии не проводятся уже много лет.

2. Радиоактивный металл.

— Теоретически, рутений-106 может попасть с металлом в плавильную печь, и тогда произойдет выброс. Такие ситуации были в России в том числе, — рассказал эксперт по энергетике Гринпис России Рашид Алимов.

3. Гость из космоса.

В интернете активно обсуждают такую теорию: на Урале упал спутник из космоса. Возможно, это был секретный аппарат, поэтому ни одна страна еще не заявила, что спутник принадлежит ей.

Впрочем, другие активно развеивают эту версию: рутений не стали бы использовать в таких спутниках — неэффективно.

4. Авария на ядерном реакторе.

Случись такое, рутения, а вместе с ним еще половину таблицы Менделева, в воздухе было бы в тысячу раз больше. О таком выбросе тут же затрубили бы метеостанции по всему земному шару. Так что, эту версию мы приводим исключительно для теории. Чтобы вы не думали, что где-то скрывают ядерную катастрофу.

5. Сломался источник излучения рутения.

Этой версии с нами поделились на ПО «Маяк». При этом подчеркнули, что у них на комбинате в этом году такого не было и с источниками излучения рутения они дела не имели.

Итак, в промышленности используют «источники ионизирующего излучения рутения-106». Если максимально просто, то это генераторы, которые выделяют рутений для нужд производства.

— Если такой источник уничтожить или неправильно утилизировать, то в радиусе 500 км будет фиксироваться рутений. А в месте разгерметизации источника произошло бы сильное загрязнение атмосферы, — рассказали специалисты «Маяка».

Вывод.