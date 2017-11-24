Пять версий, как рутений-106 оказался в Челябинской области
«Комсомолка» собрала данные о выбросе рутения в Челябинской области.
«Комсомолка» собрала данные о выбросе рутения в Челябинской области.
1. Отработанное топливо.
Известно, что рутений выделяется при переработке атомного топлива. В южноуральском Озерске как раз занимаются остеклением ядерных отходов. То есть, превращают использованное «горючее» в стекло.
— Никогда не говорил об отсутствии в атмосфере Челябинской области рутения. Это глупо, учитывая, что на территории области есть производства по переработке ядерного топлива, — заявил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.
Но на ПО «Маяк», который общественники назвали возможным виновником выброса, тут же прокомментировали:
— Работы по выделению рутения-106 из отработанного ядерного топлива на нашем предприятии не проводятся уже много лет.
2. Радиоактивный металл.
— Теоретически, рутений-106 может попасть с металлом в плавильную печь, и тогда произойдет выброс. Такие ситуации были в России в том числе, — рассказал эксперт по энергетике Гринпис России Рашид Алимов.
3. Гость из космоса.
В интернете активно обсуждают такую теорию: на Урале упал спутник из космоса. Возможно, это был секретный аппарат, поэтому ни одна страна еще не заявила, что спутник принадлежит ей.
Впрочем, другие активно развеивают эту версию: рутений не стали бы использовать в таких спутниках — неэффективно.
4. Авария на ядерном реакторе.
Случись такое, рутения, а вместе с ним еще половину таблицы Менделева, в воздухе было бы в тысячу раз больше. О таком выбросе тут же затрубили бы метеостанции по всему земному шару. Так что, эту версию мы приводим исключительно для теории. Чтобы вы не думали, что
5. Сломался источник излучения рутения.
Этой версии с нами поделились на ПО «Маяк». При этом подчеркнули, что у них на комбинате в этом году такого не было и с источниками излучения рутения они дела не имели.
Итак, в промышленности используют «источники ионизирующего излучения рутения-106». Если максимально просто, то это генераторы, которые выделяют рутений для нужд производства.
— Если такой источник уничтожить или неправильно утилизировать, то в радиусе 500 км будет фиксироваться рутений. А в месте разгерметизации источника произошло бы сильное загрязнение атмосферы, — рассказали специалисты «Маяка».
Вывод.
Специалисты точно так и не сказали, откуда рутений взялся на Урале. Более того, точно не установлено, что источник распространения именно в Челябинской области. Поэтому Гринпис и обратился в Генпрокуратуру с просьбой расследовать этот экологический детектив. Правоохранители пока молчат.