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14:33 (мск), источник: АиФ Прикамье

«Убийцу с микрофоном» задержали в Бурятии и этапируют в Пермь

Мужчину подозревают в убийстве, грабежах и разбое.

В Бурятии задержан молодой человек, объявленный в федеральный розыск сотрудниками СУ СКР по Пермскому краю.

Мужчина подозревается в убийстве, совершённом 15 октября в Перми, а также в серии других преступлений.

«29-летний подозреваемый — уроженец Бурятии. В ночь на 24 ноября местные сотрудники полиции задержали разыскиваемого. Сейчас он изоляторе, в ближайшее время ему изберут меру пресечения и этапируют в Пермь», — пояснил корреспонденту «АиФ-Прикамье» заместитель руководителя отдела криминалистики следственного управления СКР по Пермскому краю, полковник юстиции Андрей Безматерных.

Напомним, о разыскиваемом было известно, что он легко входит в доверие незнакомым людям. Например, при знакомстве с одной из женщин он спросил «можно я для вас спою?». За считанные минуты он так обаял даму, что очень скоро оказался у неё в гостях, а затем ограбил квартиру.

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