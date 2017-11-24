«Убийцу с микрофоном» задержали в Бурятии и этапируют в Пермь

«29-летний подозреваемый — уроженец Бурятии. В ночь на 24 ноября местные сотрудники полиции задержали разыскиваемого. Сейчас он изоляторе, в ближайшее время ему изберут меру пресечения и этапируют в Пермь», — пояснил корреспонденту «АиФ-Прикамье» заместитель руководителя отдела криминалистики следственного управления СКР по Пермскому краю, полковник юстиции Андрей Безматерных.

Напомним, о разыскиваемом было известно, что он легко входит в доверие незнакомым людям. Например, при знакомстве с одной из женщин он спросил «можно я для вас спою?». За считанные минуты он так обаял даму, что очень скоро оказался у неё в гостях, а затем ограбил квартиру.