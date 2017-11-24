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14:28 (мск), источник: Новости Перми

В Перми ищут убийцу двух мужчин

Ночью 22 ноября в лесопарковой зоне напротив дома по улице Чистопольская, 29 было найдено тело 31-летнего жителя Закамска. В этот же квартале был найден мужчина с травмами головы. Он скончался в больнице.

Следственный комитет подозревает в совершенных преступлениях мужчину, которому на вид 30 лет. Он крепкого телосложения, рост около 180−190 см. При ходьбе может прихрамывать на левую ногу, либо косолапит.

Жителей Закамска и водителей, проезжавших по микрорайону, просят сообщать известную им информацию о совершенных преступлениях. Предположительно, убийство и побои произошли 22 ноября часу до трех ночи.

Следствие просит сообщать информацию по телефонам 8−342−249−54−55, 271−85−85 или 02.

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