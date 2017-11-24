В Перми ищут убийцу двух мужчин

Следственный комитет подозревает в совершенных преступлениях мужчину, которому на вид 30 лет. Он крепкого телосложения, рост около 180−190 см. При ходьбе может прихрамывать на левую ногу, либо косолапит.



Жителей Закамска и водителей, проезжавших по микрорайону, просят сообщать известную им информацию о совершенных преступлениях. Предположительно, убийство и побои произошли 22 ноября часу до трех ночи.



Следствие просит сообщать информацию по телефонам 8−342−249−54−55, 271−85−85 или 02.