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14:26 (мск), источник: АиФ Челябинск

Спасатели остановили 16-летнюю челябинку, собиравшуюся выпрыгнуть с балкона

Девушка хотела выпрыгнуть с 13 этажа.

Спасатели остановили девушку, которая хотела выпрыгнуть с балкона 13 этажа, сообщают в пресс-центре Челябинской городской службы спасения.

Инцидент произошел сегодня, 24 ноября, в Центральном районе Челябинска. 16-летняя девушка хотела покончить жизнь самоубийством.

«Прибывшие спасатели проникли на балкон со стороны подъезда. Путем переговоров специалисты смогли подойти к девушке и эвакуировать ее в безопасное место, затем передали врачам скорой медицинской помощи», — рассказывают в ведомстве.

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