Спасатели остановили 16-летнюю челябинку, собиравшуюся выпрыгнуть с балкона
Девушка хотела выпрыгнуть с 13 этажа.
Девушка хотела выпрыгнуть с 13 этажа.
Спасатели остановили девушку, которая хотела выпрыгнуть с балкона 13 этажа, сообщают в
Инцидент произошел сегодня, 24 ноября, в Центральном районе Челябинска. 16-летняя девушка хотела покончить жизнь самоубийством.
«Прибывшие спасатели проникли на балкон со стороны подъезда. Путем переговоров специалисты смогли подойти к девушке и эвакуировать ее в безопасное место, затем передали врачам скорой медицинской помощи», — рассказывают в ведомстве.