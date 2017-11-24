Суд отправил в колонию жителя Омской области, погубившего в ДТП жену и двух малышей
Вынесен приговор виновнику летней смертельной аварии вблизи села
Вынесен приговор виновнику летней смертельной аварии вблизи села
Большереченский районный суд вынес приговор 28-летнему местному жителю, который в июле устроил ДТП близ села
Как сообщает местная газета «Наша Иртышская правда», сельчанина приговорили к шести годам колонии общего режима. Однако у молодого человека ещё есть шанс обжаловать приговор.
Главная новость по теме В Омской области из «Приоры» на ходу выпали двое взрослых и двое детей: есть погибшие.
Хотя сельчанин в тот вечер сел за руль «Лады Приоры», водительских прав у него не было. Во время поездки ни он сам, ни его супруга не пристёгивались. Дети сидели в машине без автокресел. Когда парень совершил неудачный манёвр, пытаясь обогнать «КамАЗ», легковушка свалилась в кювет, и людей выбросило из салона. Выжил только водитель.
Во время расследования полиция обнаружила ещё одно обстоятельство, объяснявшее эту аварию. Молодому человеку предъявили обвинение по статье «Нарушение ПДД лицом в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».