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15:58 (мск), источник: Деловое сообщество

Снегопад стал причиной четырех ДТП на трассах под Ростовом

24 ноября неожиданно начавшийся снегопад стал причиной четырех ДТП на трассах вокруг Ростова-на-Дону.

В частности, на Северном обходе южной столицы, недалеко от поселка Щепкин, водитель снегоочистительной машины не справился с управлением и вылетел в поле. Также в этом районе произошло столкновение двух автомобилей.

Помимо этого, на автодороге Ростов — Новошахтинск, не справился с управлением водитель грузовика. Из-за этого большегруз вылетел на встречную полосу и перевернулся. При этом сам водитель не пострадал. На этом же участке дороги также перевернулся грузовик ЗИЛ.

В отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области просят водителей выбирать подходящую для таких погодных условий скорость. Кроме того, необходимо увеличить дистанцию и не совершать манёвров, в безопасности которых управляющий транспортным средством не уверен.

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