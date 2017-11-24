Снегопад стал причиной четырех ДТП на трассах под Ростовом
24 ноября неожиданно начавшийся снегопад стал причиной четырех ДТП на трассах вокруг
24 ноября неожиданно начавшийся снегопад стал причиной четырех ДТП на трассах вокруг
В частности, на Северном обходе южной столицы, недалеко от поселка Щепкин, водитель снегоочистительной машины не справился с управлением и вылетел в поле. Также в этом районе произошло столкновение двух автомобилей.
Помимо этого, на автодороге Ростов — Новошахтинск, не справился с управлением водитель грузовика.
В отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области просят водителей выбирать подходящую для таких погодных условий скорость. Кроме того, необходимо увеличить дистанцию и не совершать манёвров, в безопасности которых управляющий транспортным средством не уверен.