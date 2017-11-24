Снегопад стал причиной четырех ДТП на трассах под Ростовом

В частности, на Северном обходе южной столицы, недалеко от поселка Щепкин, водитель снегоочистительной машины не справился с управлением и вылетел в поле. Также в этом районе произошло столкновение двух автомобилей.

Помимо этого, на автодороге Ростов — Новошахтинск, не справился с управлением водитель грузовика. Из-за этого большегруз вылетел на встречную полосу и перевернулся. При этом сам водитель не пострадал. На этом же участке дороги также перевернулся грузовик ЗИЛ.