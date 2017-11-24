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15:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде водитель грузовика спровоцировал тройное ДТП

В Калининграде в четверг, 23 ноября, произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Емельянова. Все началось с того, что водитель грузовика МАН пренебрег соблюдением дистанции и врезался в следовавший в попутном направлении автомобиль «Рено». От удара легковушку отбросило в проезжающий «Ситроен».

В результате дорожного происшествия водитель «Рено» получил телесные повреждения, добавили в пресс-службе калининградской полиции.

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