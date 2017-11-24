В Калининграде водитель грузовика спровоцировал тройное ДТП
В Калининграде в четверг, 23 ноября, произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом «Комсомолке» сообщили в
В Калининграде в четверг, 23 ноября, произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом «Комсомолке» сообщили в
Авария произошла на улице Емельянова. Все началось с того, что водитель грузовика МАН пренебрег соблюдением дистанции и врезался в следовавший в попутном направлении автомобиль «Рено». От удара легковушку отбросило в проезжающий «Ситроен».
В результате дорожного происшествия водитель «Рено» получил телесные повреждения, добавили в