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14:41 (мск), источник: ТАСС

Sky: около 50 человек погибли в результате атаки на мечеть в Египте

КАИР, 24 ноября. /ТАСС/. Жертвами атаки боевиков на мечеть в пятницу на севере Синайского полуострова стали 54 человека, 75 — получили ранения. Об этом сообщил телеканал CBC Extra со ссылкой на официальные источники.

Скоординированная атака на мечеть была совершена во время пятничной молитвы в населенном пункте Эр-Рауда к западу от Эль-Ариша, столицы провинции Северный Синай. Террористы окружили мечеть на четырех внедорожниках, подорвали взрывное устройство среди молящихся, а затем открыли по людям беспорядочный огонь.

Во всех больницах и госпиталях провинции Северный Синай объявлено чрезвычайное положение. Подразделения армии и полиции проводят операцию по прочесыванию местности.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности страны с участием глав силовых ведомств по обстановке на севере Синая после произошедшего взрыва. Министерство внутренних дел уже создало специальную комиссию по расследованию теракта.

Ни одна из действующих в Египте экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за эту вылазку.

По данным телеканала Sky News Arabia, большинство погибших — мирные жители. Среди убитых также есть солдаты-срочники.

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