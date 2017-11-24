Sky: около 50 человек погибли в результате атаки на мечеть в Египте

Скоординированная атака на мечеть была совершена во время пятничной молитвы в населенном пункте Эр-Рауда к западу от Эль-Ариша, столицы провинции Северный Синай. Террористы окружили мечеть на четырех внедорожниках, подорвали взрывное устройство среди молящихся, а затем открыли по людям беспорядочный огонь.

Во всех больницах и госпиталях провинции Северный Синай объявлено чрезвычайное положение. Подразделения армии и полиции проводят операцию по прочесыванию местности.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности страны с участием глав силовых ведомств по обстановке на севере Синая после произошедшего взрыва. Министерство внутренних дел уже создало специальную комиссию по расследованию теракта.

Ни одна из действующих в Египте экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за эту вылазку.