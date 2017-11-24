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15:34 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

2 тысячи жителей Бодайбинского района Приангарья остались без электричества из-за аварии

Кроме того, встала работ 10-ти предприятий.

Источник: IrkutskMedia.ru

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Бодайбинском районе Иркутской области. Без света остались около 2 тысяч жителей и около 10-ти золотодобывающих предприятий. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

«23 ноября в 23.08 действием защиты отключилась работающая в тупиковом режиме воздушная линия 110 кВ “Артемовская — Кропоткинская” (ДЗО ПАО “Лензолото” — АО “Витимэнерго”). Были обесточены подстанции “Вачинская”, “Кропоткинская”, “Вернинская”, “Высочайший”, “Невский”, “Светлый”, “Большой Баллаганах”, “Перевоз”)», — говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

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