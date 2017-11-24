В Ленинградской области обезвредили снаряды времен Первой мировой войны

«Уникальную операцию по подрыву боеприпасов времен Первой мировой войны, обнаруженных на форте Ино в поселке Приветнинский Выборгского района Ленинградской области, провели саперы ЗВО», — сказал Мугинов.
По его словам, «три артиллерийских снаряда калибра 300 миллиметров 1909 года выпуска были обнаружены на глубине двух метров внутри шахтного колодца».
Представитель ЗВО отметил, что из-за сильных разрушений бетонных конструкций доступ к углублению был ограничен одним небольшим проходом, в связи с чем «единственным способом обезвреживания боеприпасов оставалось уничтожение их на месте».
«При выполнении поставленной задачи саперы использовали управляемый метод подрыва. Для этого потребовались осколочно-фугасные снаряды, детонацию которых обеспечили 15 килограммов тротила. Всего в операции было задействовано 10 военнослужащих инженерных войск и две единицы спецтехники», — добавил Мугинов.
Форт Ино — фортификационное сооружение, построенное в 1916 году. Был разрушен в 1921 году в соответствии с Тартуским мирным договором. Является объектом культурного наследия и находится под охраной государства.