В Ленинградской области обезвредили снаряды времен Первой мировой войны

Источник: РИА Новости

«Уникальную операцию по подрыву боеприпасов времен Первой мировой войны, обнаруженных на форте Ино в поселке Приветнинский Выборгского района Ленинградской области, провели саперы ЗВО», — сказал Мугинов.

По его словам, «три артиллерийских снаряда калибра 300 миллиметров 1909 года выпуска были обнаружены на глубине двух метров внутри шахтного колодца».

Представитель ЗВО отметил, что из-за сильных разрушений бетонных конструкций доступ к углублению был ограничен одним небольшим проходом, в связи с чем «единственным способом обезвреживания боеприпасов оставалось уничтожение их на месте».

«При выполнении поставленной задачи саперы использовали управляемый метод подрыва. Для этого потребовались осколочно-фугасные снаряды, детонацию которых обеспечили 15 килограммов тротила. Всего в операции было задействовано 10 военнослужащих инженерных войск и две единицы спецтехники», — добавил Мугинов.