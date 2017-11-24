В Самаре на ул. Победы под колесами грузовика погибла женщина
Днем 24 ноября, по предварительным данным, напротив дома № 143 по ул. Победы в Самаре водитель грузовика сбил женщину, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
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Днем 24 ноября, по предварительным данным, напротив дома № 143 по ул. Победы в Самаре водитель грузовика сбил женщину, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
В результате ДТП женщина — пешеход погибла. По данным оперативных служб, ей на вид около 55 лет.
Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются. В районе места ДТП находится нерегулируемый пешеходный переход.