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15:27 (мск), источник: Калининград.Ru

В «Храброво» задержали пассажира рейса Санкт-Петербург — Калининград за курение на борту

В «Храброво» задержали мужчину за курение на борту самолёта. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе Западного ЛУ МВД на транспорте.

Источник: Калининград.Ru

В дежурную часть поступило сообщение из диспетчерской службы аэропорта о том, что во время рейса Санкт-Петербург — Калининград в самолёте сработали датчики дыма. Полицейские прибыли в «Храброво» и выявили нарушителя, которым оказался 36-летний житель города Волосово Ленинградской области. Мужчина закурил в комнате общего пользования.

Сотрудники правоохранительных органов составили административный протокол по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ — «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

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