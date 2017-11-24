В «Храброво» задержали пассажира рейса Санкт-Петербург — Калининград за курение на борту

В дежурную часть поступило сообщение из диспетчерской службы аэропорта о том, что во время рейса Санкт-Петербург — Калининград в самолёте сработали датчики дыма. Полицейские прибыли в «Храброво» и выявили нарушителя, которым оказался 36-летний житель города Волосово Ленинградской области. Мужчина закурил в комнате общего пользования.