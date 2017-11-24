В «Храброво» задержали пассажира рейса Санкт-Петербург — Калининград за курение на борту
В «Храброво» задержали мужчину за курение на борту самолёта. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
В «Храброво» задержали мужчину за курение на борту самолёта. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
В дежурную часть поступило сообщение из диспетчерской службы аэропорта о том, что во время рейса
Сотрудники правоохранительных органов составили административный протокол по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ — «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».