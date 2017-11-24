Нижегородская полиция задержала в ночном клубе мужчину с наркотиком
По данным регионального полицейского главка, в ходе
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По данным регионального полицейского главка, в ходе
У него во время личного досмотра был обнаружен пакетик с веществом растительного происхождения массой свыше 800 г. Экспертиза установила, что содержимое упаковки — наркотик. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении.