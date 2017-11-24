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18:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Специалисты ГАЗа пояснили, из-за чего горела «ГАЗель» в тоннеле города Сочи

Эксперты Горьковского автозавода прокомментировали воспламенение «ГАЗели» в тоннеле Дублера Курортного проспекта Центрального района Сочи, которое произошло 20 ноября.

Тогда, напомним, около 11:30 вспыхнула кабина грузовика, из-за чего около часа было парализовано движение транспорта на участке трассы.

— Специалисты изучили обстоятельства возгорания автомобиля «ГАЗель», — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе ГАЗа. — По итогам расследования выяснилось, что автомобиль «ГАЗель» 2010 года выпуска обслуживание в сервисной сети ГАЗа не проходил. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность узлов и механизмов транспортного средства, возникшая в результате обслуживания машины не в авторизованном центре и из-за нарушения правил эксплуатации. ГАЗ обращает внимание потребителей на то, что обслуживание техники не в официальных сервисных центрах не обеспечивает надежности и безопасности автомобилей и может служить причиной ДТП или поломок машин.

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