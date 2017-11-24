Специалисты ГАЗа пояснили, из-за чего горела «ГАЗель» в тоннеле города Сочи

— Специалисты изучили обстоятельства возгорания автомобиля «ГАЗель», — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе ГАЗа. — По итогам расследования выяснилось, что автомобиль «ГАЗель» 2010 года выпуска обслуживание в сервисной сети ГАЗа не проходил. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность узлов и механизмов транспортного средства, возникшая в результате обслуживания машины не в авторизованном центре и из-за нарушения правил эксплуатации. ГАЗ обращает внимание потребителей на то, что обслуживание техники не в официальных сервисных центрах не обеспечивает надежности и безопасности автомобилей и может служить причиной ДТП или поломок машин.