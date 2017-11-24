Специалисты ГАЗа пояснили, из-за чего горела «ГАЗель» в тоннеле города Сочи
Эксперты Горьковского автозавода прокомментировали воспламенение «ГАЗели» в тоннеле Дублера Курортного проспекта Центрального района Сочи, которое произошло 20 ноября.
Эксперты Горьковского автозавода прокомментировали воспламенение «ГАЗели» в тоннеле Дублера Курортного проспекта Центрального района Сочи, которое произошло 20 ноября.
Тогда, напомним, около 11:30 вспыхнула кабина грузовика,
— Специалисты изучили обстоятельства возгорания автомобиля «ГАЗель», — сообщили «Комсомольской правде — Кубань» в