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16:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Иркутянин едва не убил жену, устав от ее постоянных гулянок

Житель Иркутска на три года отправился в колонию. Его осудили за избиение гражданской жены.

В суде мужчина пояснил, что вышел из себя, когда в очередной раз, вернувшись домой с работы, увидел благоверную пьяной.

— Он нанес несколько ударов кулаком по лицу, после чего, вооружившись разводным ключом, с силой ударил им по затылочной части головы женщины, — сообщили в Ленинском районном суде города Иркутска.

В суде мужчина рассказал, что его сожительница постоянно выпивает, не занимается воспитанием детей, поэтому он разозлился и причинил ей телесные повреждения. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью.

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