Иркутянин едва не убил жену, устав от ее постоянных гулянок
Житель Иркутска на три года отправился в колонию. Его осудили за избиение гражданской жены.
Житель Иркутска на три года отправился в колонию. Его осудили за избиение гражданской жены.
В суде мужчина пояснил, что вышел из себя, когда в очередной раз, вернувшись домой с работы, увидел благоверную пьяной.
— Он нанес несколько ударов кулаком по лицу, после чего, вооружившись разводным ключом, с силой ударил им по затылочной части головы женщины, — сообщили в Ленинском районном суде города Иркутска.
В суде мужчина рассказал, что его сожительница постоянно выпивает, не занимается воспитанием детей, поэтому он разозлился и причинил ей телесные повреждения. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью.