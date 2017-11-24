Иркутянин едва не убил жену, устав от ее постоянных гулянок

В суде мужчина пояснил, что вышел из себя, когда в очередной раз, вернувшись домой с работы, увидел благоверную пьяной.

— Он нанес несколько ударов кулаком по лицу, после чего, вооружившись разводным ключом, с силой ударил им по затылочной части головы женщины, — сообщили в Ленинском районном суде города Иркутска.