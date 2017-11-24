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15:35 (мск), источник: АиФ Челябинск

Спасатели эвакуируют офис в центре Челябинска из-за сообщения о минировании

Экстренные службы подъехали к офису с включёнными сиренами.

Экстренные службы оперативно эвакуируют офисный центр Greenplex в центральном районе Челябинска из-за сообщения о минировании, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» с места события.

В 17 часов вечера пятницы, 24 ноября, к зданию с включёнными «мигалками» и сиреной съехалась полиция, скорая помощь, пожарная машина и газовая служба. Сотрудников офисов выводят на улицу.

Отметим, что Greenplex состоит из двух зданий по улице Российской, 110. В одном из них располагается редакция сайте «74.ru».

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