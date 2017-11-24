Спасатели эвакуируют офис в центре Челябинска из-за сообщения о минировании

Экстренные службы оперативно эвакуируют офисный центр Greenplex в центральном районе Челябинска из-за сообщения о минировании, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» с места события.

В 17 часов вечера пятницы, 24 ноября, к зданию с включёнными «мигалками» и сиреной съехалась полиция, скорая помощь, пожарная машина и газовая служба. Сотрудников офисов выводят на улицу.