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15:43 (мск), источник: Коммерсантъ

В Анапе двух сотрудников фирм подозревают в мошенничестве на 157 млн рублей

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве на сумму порядка 157 млн рублей в Краснодарском крае, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуре отмечают, что обвиняемые являются сотрудниками коммерческих организаций.

Как полагает следствие, Андрей Матус и Валерий Семендуев в 2015 году узнали, что полицейские проводят проверку по факту строительства нескольких многоквартирных жилых домов в Анапе. Тогда обвиняемые потребовали от застройщика право на 59 квартир в этих домах общей стоимостью 120 млн руб. За взятку они обещали прекратить проверку в отношении застройщика.

«Кроме того, злоумышленники под предлогом решения вопроса о прекращении уголовного дела похитили у жительницы Анапы денежные средства в сумме 37 млн рублей», — говорится в сообщении.

Сейчас дело направлено для рассмотрения по существу в Анапский городской суд.

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