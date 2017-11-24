В Анапе двух сотрудников фирм подозревают в мошенничестве на 157 млн рублей

Как полагает следствие, Андрей Матус и Валерий Семендуев в 2015 году узнали, что полицейские проводят проверку по факту строительства нескольких многоквартирных жилых домов в Анапе. Тогда обвиняемые потребовали от застройщика право на 59 квартир в этих домах общей стоимостью 120 млн руб. За взятку они обещали прекратить проверку в отношении застройщика.