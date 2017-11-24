В Анапе двух сотрудников фирм подозревают в мошенничестве на 157 млн рублей
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве на сумму порядка 157 млн рублей в Краснодарском крае, об этом сообщает
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве на сумму порядка 157 млн рублей в Краснодарском крае, об этом сообщает
В прокуратуре отмечают, что обвиняемые являются сотрудниками коммерческих организаций.
Как полагает следствие, Андрей Матус и Валерий Семендуев в 2015 году узнали, что полицейские проводят проверку по факту строительства нескольких многоквартирных жилых домов в Анапе. Тогда обвиняемые потребовали от застройщика право на 59 квартир в этих домах общей стоимостью 120 млн руб. За взятку они обещали прекратить проверку в отношении застройщика.
«Кроме того, злоумышленники под предлогом решения вопроса о прекращении уголовного дела похитили у жительницы Анапы денежные средства в сумме 37 млн рублей», — говорится в сообщении.
Сейчас дело направлено для рассмотрения по существу в Анапский городской суд.