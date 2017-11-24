Школьника подозревают в покушении на убийство в Талгаре

Как уточняется, 21 ноября в больницу Талгара с множеством ножевых ранений госпитализировали 16-летнего учащегося местного колледжа, состояние которого остается по сей день тяжелым.

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В ходе оперативных мероприятий, организованных районной полицией, удалось установить, что ножевые ранения подросток получил близ городского автовокзала, подравшись с неизвестным парнем.

«В течение двух суток сотрудникам Талгарского РУВД удалось установить личность подозреваемого, оказавшегося 17-летним учащимся старших классов общеобразовательной школы в отдаленном Раимбекском районе. Сейчас подозреваемый школьник задержан и помещен под стражу в районную полицию», — сообщили в пресс-службе ДВД.