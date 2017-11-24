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16:14 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье потушили горевшее судно

В результате происшествия никто не пострадал.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу Находкинского городского округа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил, что на причале в коммерческом порту Ливадия, произошло возгорание в трюме сейнер-траулера рефрижераторного типа. На место происшествия прибыли первые пожарные расчёты и приступили к работам по ликвидации пожара. В ходе проведённой разведки установлено, что внутри судна горят: гофрированные пластмассовые трубы, деревянные перекрытия и электрические провода. Общая площадь возгорания составила 30 кв. м. С огнём боролись 8 человек личного состава и 2 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал.

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