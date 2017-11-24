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15:46 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Полиция, скорая и МЧС окружили здание администрации Челябинска

Только что стало известно о срочной эвакуации сотрудников администрации Челябинска.

У здания дежурят машины экстренных службы — полиции, скорой, МЧС, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» с места события.

По некоторым данным, в здании обнаружен бесхозный предмет, его проверяют спецслужбы. Сотрудники администрации покинули здание. Однако официальных комментариев от пресс-службы ГУ МВД получить пока не удалось.

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