Полиция, скорая и МЧС окружили здание администрации Челябинска
Только что стало известно о срочной эвакуации сотрудников администрации Челябинска.
Только что стало известно о срочной эвакуации сотрудников администрации Челябинска.
У здания дежурят машины экстренных службы — полиции, скорой, МЧС, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» с места события.
По некоторым данным, в здании обнаружен бесхозный предмет, его проверяют спецслужбы. Сотрудники администрации покинули здание. Однако официальных комментариев от