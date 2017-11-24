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16:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Полиция Краснодара объявила в розыск застройщика Вадима Лугового

Отдел полиции Центрального округа УМВД по Краснодару объявил в розыск 30-летнего Вадима Эдуардовича Лугового.

Он подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере при строительстве жилого дома.

Напомним, в августе 2016 года прокуратура кубанской столицы установила, что компания «Атлант Инвест Групп», учредителем которой является Луговой, при строительстве многоквартирного жилого дома по улице Обрывной, 22/1 в Краснодаре (ЖК «Центральный парк») осуществила нецелевое использование денежных средств участников долевого строительства. Ущерб, который Луговой, по данным надзорного ведомства, нанес дольщикам, составляет более 9 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

— В случае получения какой-либо информации о местонахождении Вадима Лугового, просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8 (861) 255−78−88, 8−918−688−72- 49. Конфиденциальность гарантируется, — говорят в городском УМВД.

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