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16:03 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Челябинске эвакуированы сотрудники мэрии и офисного центра

ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноября, ФедералПресс. Силовые структуры Челябинска ведут проверку в зданиях городской администрации и офисного комплекса «Гринплекс». Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе ГУ МВД по региону, с обоих объектов поступили звонки об обнаружении бесхозных предметов.

«Диспетчер принял сообщения об обнаружении бесхозных предметов в помещениях мэрии и “Гринплекса” в конце рабочего дня, — сообщили корреспонденту “ФедералПресс” в пресс-службе полицейского главка. — На данный момент все сотрудники из обоих зданий эвакуированы, проверка продолжается. На месте дежурят все необходимые силы и средства — полиция, спасатели, ФСБ, скорая помощь и другие. Пока нет причины говорить, что в каком-то из зданий действительно находятся опасные предметы, но порядок есть порядок».

Напомним, в начале октября Челябинск вслед за другими крупными городами России испытала на себе атаку «телефонных террористов»: десятки официальных организаций города, начиная от правительства региона и заканчивая детскими садами, получили звонки с сообщениями о заложенных в помещениях взрывных устройствах. Позже СК РФ распространил информацию, что авторами телефонной атаки были четверо россиян, находившихся за рубежом.

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