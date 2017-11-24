В Челябинске эвакуированы сотрудники мэрии и офисного центра
ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноября, ФедералПресс. Силовые структуры Челябинска ведут проверку в зданиях городской администрации и офисного комплекса «Гринплекс». Как сообщили «ФедералПресс» в
ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноября, ФедералПресс. Силовые структуры Челябинска ведут проверку в зданиях городской администрации и офисного комплекса «Гринплекс». Как сообщили «ФедералПресс» в
«Диспетчер принял сообщения об обнаружении бесхозных предметов в помещениях мэрии и “Гринплекса” в конце рабочего дня, — сообщили корреспонденту “ФедералПресс” в
Напомним, в начале октября Челябинск вслед за другими крупными городами России испытала на себе атаку «телефонных террористов»: десятки официальных организаций города, начиная от правительства региона и заканчивая детскими садами, получили звонки с сообщениями о заложенных в помещениях взрывных устройствах. Позже СК РФ распространил информацию, что авторами телефонной атаки были четверо россиян, находившихся за рубежом.