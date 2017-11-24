В Челябинске эвакуированы сотрудники мэрии и офисного центра

«Диспетчер принял сообщения об обнаружении бесхозных предметов в помещениях мэрии и “Гринплекса” в конце рабочего дня, — сообщили корреспонденту “ФедералПресс” в пресс-службе полицейского главка. — На данный момент все сотрудники из обоих зданий эвакуированы, проверка продолжается. На месте дежурят все необходимые силы и средства — полиция, спасатели, ФСБ, скорая помощь и другие. Пока нет причины говорить, что в каком-то из зданий действительно находятся опасные предметы, но порядок есть порядок».