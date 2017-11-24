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16:38 (мск), источник: АиФ Казань

Верховный суд РТ оставил под стражей главу «Фона» Анатолия Ливаду

Верховный суд РТ рассмотрел апелляционное представление прокуратуры на решение Вахитовского суда Казани, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в пресс-службе Верховного суда.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура РТ просила освободить главу строительной компании «Фон» из-под стражи, в связи с его состоянием здоровья. Более того, по мнению надзорного ведомства, он не сможет повлиять на ход следствия. Защита Анатолия Ливады просила суд перевести его под домашний арест.

Таким образом, глава ГК «Фон» будет находиться под стражей до 13 февраля 2018 года.

Напомним, Анатолия Ливаду подозревают в мошенничестве. По данным следствия, застройщик нарушил законодательство, собирая деньги с дольщиков, не имея разрешения на строительство четырех домов. Среди пострадавших — 3200 дольщиков.

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