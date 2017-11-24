Верховный суд РТ оставил под стражей главу «Фона» Анатолия Ливаду
Верховный суд РТ рассмотрел апелляционное представление прокуратуры на решение Вахитовского суда Казани, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в
Верховный суд РТ рассмотрел апелляционное представление прокуратуры на решение Вахитовского суда Казани, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в
Прокуратура РТ просила освободить главу строительной компании «Фон»
Таким образом, глава ГК «Фон» будет находиться под стражей до 13 февраля 2018 года.
Напомним, Анатолия Ливаду подозревают в мошенничестве. По данным следствия, застройщик нарушил законодательство, собирая деньги с дольщиков, не имея разрешения на строительство четырех домов. Среди пострадавших — 3200 дольщиков.