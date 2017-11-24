Прокуратура: потребительский кооператив «Финансист» украл 240 млн рублей воронежцев

Источник: РИА "Воронеж"

По предварительным данным, организаторы похитили 240 млн рублей воронежцев, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 24 ноября.

Организаторы кооператива собрали деньги у 794 жителей региона. В основном участвовали пенсионеры. Руководители кооператива купили на деньги воронежцев 27 дорогостоящих объектов недвижимости (например, помещение ярмарки на улице Донбасской). В результате, когда пенсионеры попросили вернуть им вклады, отдавать было нечем.

— Во время процедуры банкротства выяснилось, что в собственности у кооператива находится недвижимое имущество, купленное на деньги воронежцев, которого достаточно для возврата всех долгов. Все закончилось тем, что недвижимость безвозмездно передали во вновь созданное ОАО «Ренессанс». Пайщикам вместо денег раздали акции указанного акционерного общества. Пенсионеров обманули, пообещав им в ближайшее время выкупить у них эти акции, — сообщила пресс-служба прокуратуры.

После этого ОАО «Ренессанс» продал 15 объектов недвижимости на общую сумму более 73 млн рублей. Пенсионерам деньги так и не вернули.

Силовики расценили это как новое преступление. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ленинский райсуд по ходатайству следствия наложил арест на объекты недвижимости.