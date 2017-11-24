В Самарской области за крупную взятку осудили бывшего замглавы села Ягодное

31 марта 2017 года руководитель одной из коммерческих организаций дал подсудимому 30 тысяч рублей. При этом ранее оговоренная сумма взятки — 160 тысяч рублей. За эти деньги замглавы обещал разрешить фирме складировать строительные отходы в селе.

Суд отправил чиновника на 5 лет в колонию строгого режима. Кроме того, экс-замглавы лишили на 2 года права занимать должности, связанные с осуществлением представителя власти. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре Российской Федерации.