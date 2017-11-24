Женщина выпала из автобуса и сломала ноги в Уральске

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 24 ноя — Sputnik. Женщина выпала из автобуса и получила перелом обеих ног в Уральске, пишет региональное издание «Мой ГОРОД».

По данным портала, водитель маршрута № 22 двигался по проспекту Абулхаир хана, а на остановке Циолковского не закрыл двери транспорта после высадки пассажиров.

«В результате чего 56-летняя женщина выпала из дверей и сломала себе обе ноги», — пишет издание со ссылкой на ДВД Западно-Казахстанской области.

В настоящее время по данному факту ведется следствие по статье 345 уголовного кодекса Казахстана («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами»).