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16:38 (мск), источник: Sputniknews.kz

Женщина выпала из автобуса и сломала ноги в Уральске

Директор автопарка отрицает данные полиции о травме пассажирки.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 24 ноя — Sputnik. Женщина выпала из автобуса и получила перелом обеих ног в Уральске, пишет региональное издание «Мой ГОРОД».

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По данным портала, водитель маршрута № 22 двигался по проспекту Абулхаир хана, а на остановке Циолковского не закрыл двери транспорта после высадки пассажиров.

«В результате чего 56-летняя женщина выпала из дверей и сломала себе обе ноги», — пишет издание со ссылкой на ДВД Западно-Казахстанской области.

В настоящее время по данному факту ведется следствие по статье 345 уголовного кодекса Казахстана («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами»).

Заместитель директора ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк» Александр Цесько заявил, что описанной выше ситуации не было.

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