Чубайс в суде дал показания в защиту экс-главы «Роснано» Меламеда

Источник: РИА "Новости"

Чубайс заявил, что он сам, а не Меламед, принял решение привлечь к работе «Роснано» инвестконсультанта, а контракт с корпорацией «Алемар», которую по версии обвинения контролировал Меламед, был заключен по решению правления «Роснано». Кроме того, Меламед, по его словам, на тот момент являлся не акционером «Алемара», а только вице-президентом. Руководители компании обратили внимание на конфликт интересов, но пришли к выводу, что сделка корректна.

Чубайс добавил, что условия ​тендера инвестиционного консультанта были полностью прозрачными, законными и честными, и компания «Алемар» одержала «безусловную победу» в тендере.

Гособвинение считает, что в 2008 году «Роснано» под руководством Меламеда заключило контракты с «Алемар», совладельцем которой, по данным следствия и прокуратуры, был сам Меламед. Контракты предполагали, что «Алемар» окажет «Роснано» консультационные услуги стоимостью 220 млн руб. Деньги на эти цели были выделены из бюджета. Под видом этих услуг Понуров и еще один обвиняемый — заместитель Меламеда Андрей Малышев (уехал в Великобританию, заочно арестован) — в течение полугода незаконно выводили из компании средства, которые должны были стать «золотым парашютом» для Меламеда, считает гособвинение.

«Блестящее предложение»

«Роснано» было создано в 2007 году, и Меламед за год работы успел только найти помещение, собрать минимально необходимые кадры и начать работать над отбором заявок на финансирование инвестпроектов, рассказал Чубайс. По его словам, задачей Меламеда было «становление бизнес-процессов, но не реальное финансирование проектов».

«Когда я пришел, утвержденных проектов не было ни одного. Нас критиковали активно, в том числе ваши коллеги, из-за того, что корпорация не финансирует проекты, а просто живет на выданный государством депозит», — напомнил Чубайс, отвечая на вопрос гособвинителя. Заняв должность председателя правления, Чубайс понял, что корпорации необходим финансовый консультант.

«Заявок на финансирование было колоссальное количество, не меньше полутысячи, и мы были обязаны работать со всеми. А их анализом занималось 5−6 человек. Всего у нас работало около четверти человек от необходимого штата, — пояснил Чубайс. — Нужно было предложить системное решение, как можно снизить риск вложения денег в бессмысленные проекты. Именно поэтому мной лично — я хочу это подчеркнуть — была предложена инициатива, что нужно привлечь инвестиционного консультанта. Правление поддержало мою инициативу».

«Роснано» объявила тендер, за который отвечал Понуров. В нем участвовало четыре или пять компаний, в том числе «Алемар».

Я также помню, что там была «ФК Открытие», которая проиграла, и прочие серьезные имена. Тендер проводился в строгом соответствии с нашими правилами. Хотя мы вообще не были обязаны проводить тендер. «Алемар одержал победу, абсолютно законную и обоснованную. Анатолий Чубайс

По его словам, главным критерием при отборе консультанта была цена, но тендерная комиссия учитывала также опыт и квалификацию участников. «Результаты тендера были представлены на правление и правление их одобрило». Предложение «Алемара» Чубайс оценил как «блестяще».

Конфликт интересов

Аффилированность «Алемара» с Меламедом обсуждалась руководством «Роснано», подчеркнул Чубайс. Было принято решение, что заключение контракта с корпорацией допустимо.

По этому поводу были разные мнения у наших юристов. Мы получили документы, что Меламед уже не является акционером “Алемара”, но является вице-президентом. У нас возникли сомнения, и мы вынесли обсуждение этого вопроса на правление. Там никто не возражал, единогласно было принято решение об утверждении договора. Анатолий Чубайс

«Вы не видели в этом конфликта интересов?», — уточнил один из гособвинителей. «Я сказал ровно противоположное. Я увидел конфликт и именно поэтому вынес вопрос на обсуждение», — заявил свидетель.

По словам Чубайса, стоимость контракта с «Алемаром» — около 225 млн руб. — была не настолько существенна, чтобы выносить обсуждение сделки в орган правления. «По закону на наблюдательном совете обсуждаются сделки стоимостью свыше 1% от уставного капитала. Стоимость контракта с “Алемаром” была гораздо ниже».

По мнению Чубайса, привлечение «Алемара» «очевидно» помогло сберечь для госкорпорации порядка 20 млрд руб., а также заработать существенную сумму.

«Когда было заведено уголовное дело, мы провели у себя независимое расследование, чтобы базироваться не на эмоциях, а на фактах. И это расследование показало, что никакого ущерба корпорации заключение этого договора не причинило. Я хочу это подтвердить еще раз. Более того, я однозначно считаю, что договор не просто был законным, и не просто был выполнен полностью, но и был абсолютно необходим», — сказал он.

На вопрос гособвинителя о том, поддерживает ли Чубайс связь с уехавшим обвиняемым Малышевым, глава «Роснано» ответил: «Поддерживаю».

«Известно ли вам, где он находится?», — поинтересовалась прокурор. «Это ваша работа — его искать», — ответил Чубайс.

Дело Меламеда

В 2013 году Счетная палата нашла в «Роснано» множество нарушений, ставших основаниями для четырех уголовных дел о злоупотреблении полномочиями, мошенничестве и других преступлениях. До 2015 года расследование этих дел фактически не велось, тем временем Россию покинули несколько топ-менеджеров госкорпорации.

В начале мая Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу. Заместитель генпрокурора Виктор Гринь объяснил это «грубейшими нарушениями положений уголовно-процессуального законодательства», допущенными в ходе расследования. Глава надзорного ведомства Юрий Чайка в тот же день отменил это решение, и дело было направлено в суд.

Кроме Чубайса, за Меламеда вступался адвокат «Роснано» Александр Аснис — он заявлял, что госкомпания не понесла никакого ущерба от действий обвиняемых. Положительную характеристику Меламеду подписывал и гендиректор «Росатома» Сергей Кириенко.