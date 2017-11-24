Власти Сочи рассказали о ходе ремонта в пострадавшем при пожаре общежитии

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что возгорание многоквартирного общежития в Сочи на улице Чебрикова произошло утром 14 ноября. В результате пожара погибла одна женщина, 28 человек пострадали, в том числе двое детей. Всего были эвакуированы более 50 человек. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По факту гибели женщины в результате пожара возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время основной упор делается на внутреннюю отделку помещений. В коридорах на всех пяти этажах идут штукатурные и малярные работы, перестилают линолеум, демонтируются старые сетевые короба, проложены новые электрические кабели. Сейчас электричество заводят в квартиры. В пострадавших помещениях заменены окна и входные двери, установлена новая сантехника, идет подготовка основания для укладки плитки. Всего огонь, дым и вода оставили следы в 20 квартирах. Пять из них выгорели полностью. Они будут готовы для вселения до нового года. Работы идут без выходных», — говорится в сообщении муниципалитета.

В пресс-службе уточнили, что кровля общежития восстановлена. Снаружи здания выставлены леса, утепление торца выполнено на 100%, ведутся штукатурные работы.