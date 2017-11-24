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17:49 (мск), источник: Volga News

Тольяттинца задержали за ограбление микрофинансовой организации

В Тольятти задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на офис микрофинансовой организации, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Нападение было совершено 13 ноября. Злоумышленник, угрожая ножом сотруднице фирмы, похитил из павильона на ул. Лизы Чайкиной 14 тыс. рублей. Задержанный дал признательные показания и рассказал, что деньги он потратил. По статье «Разбой» возбуждено уголовное дело.

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