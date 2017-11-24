Тольяттинца задержали за ограбление микрофинансовой организации
В Тольятти задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на офис микрофинансовой организации, сообщает
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В Тольятти задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на офис микрофинансовой организации, сообщает
Нападение было совершено 13 ноября. Злоумышленник, угрожая ножом сотруднице фирмы, похитил из павильона на ул. Лизы Чайкиной 14 тыс. рублей. Задержанный дал признательные показания и рассказал, что деньги он потратил. По статье «Разбой» возбуждено уголовное дело.