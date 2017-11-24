СМИ: число жертв теракта в Египте возросло до 155
КАИР, 24 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова. Число жертв теракта в мечети к западу от города
КАИР, 24 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова. Число жертв теракта в мечети к западу от города
Мечеть
Террористы во время пятничной молитвы ворвались в мечеть, они привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших из здания людей. Есть информация, что террористы обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва.
Президент Египта экстренно собрал на совещание профильных министров для оценки ситуации. Силы безопасности оцепили район взрыва и прочесывают окрестности в поисках преступников.