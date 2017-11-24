Власти Египта насчитали уже 235 погибших при нападении на мечеть в Синае

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В результате случившегося погибли по меньшей мере 235 человек, передает государственное телевидение Египта. Еще более ста человек получили ранения.

Взрыв произошел в мечети Аль-Равда в 40 км от административного центра Синая — города Эль-Ариш.

Предположительно, сначала нападавшие подорвали бомбу, а потом открыли стрельбу по молящимся.

Как пишет Ассошиэйтед пресс, боевики подъехали к мечети на четырех внедорожниках, после чего открыли огонь. Сейчас силы египетского министерства внутренних дел ведут их поиск.

Президент Египта Абдель Фаттах Сиси в связи со случившимся созвал совещание силовых ведомств.

Источник: AP 2017

К настоящему моменту ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Как пишет Франс пресс, жертвами нападения стали мирные жители, а также призывники, которые пришли на пятничную молитву.

Египетская ячейка запрещенного ИГ

Представитель местного бедуинского ополчения, которое противостоит группировке «Исламское государство» (запрещенной в РФ и других странах), рассказал Франс пресс, что мечеть, которая подверглась нападению, известна как место сбора последователей суфизма — исламского течения, в котором исламские фундаменталисты усматривают элементы идолопоклонства.

В последние годы в Египте участились атаки джихадистов. Число терактов возросло после того, как в июле 2013 года вооруженные силы свергли президента Мохаммеда Мурси.

За прошедшие четыре года жертвами взрывов стали сотни полицейских, военнослужащих и мирных жителей. Большей частью акции были организованы «Вилаят Синай» — группировки, приближенной к «Исламскому государству» (организация признана террористической во многих странах мира, в том числе и в России).

В сентябре этого года боевики этой группировки устроили засаду на полицейскую колонну неподалеку от Эль-Ариша и убили 18 человек.

Мишенью нападений джихадистов в Египте часто оказывается христианское меньшинство Египта — копты. «Вилаят Синай» также взял на себя ответственность за взрыв российского самолета с туристами в 2015 году, когда погибли 224 человека.