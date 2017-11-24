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18:14 (мск), источник: ТАСС

Полиция проверила несколько зданий в Челябинске из-за сообщений о бесхозных предметах

Правоохранители угроз не обнаружили.

Источник: РИА "Новости"

ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверили несколько зданий в Челябинске из-за сообщений о бесхозных предметах. Угроз на территории объектов не обнаружено, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«В Челябинске в пятницу во второй половине дня прошли проверки в связи с поступившими сообщениями о бесхозных предметах. На данный момент никаких опасных предметов не обнаружено», — сказала собеседница агентства.

По информации местных СМИ, сотрудники правоохранительных органов проверили здания администрации города, регионального Заксобрания и первого корпуса офисного центра «Гринплекс». На момент проверок рабочий день в организациях подошел к концу, поэтому эвакуировали только тех сотрудников, которые не успели разойтись по домам.

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