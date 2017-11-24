Полиция проверила несколько зданий в Челябинске из-за сообщений о бесхозных предметах

Источник: РИА "Новости"

ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверили несколько зданий в Челябинске из-за сообщений о бесхозных предметах. Угроз на территории объектов не обнаружено, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«В Челябинске в пятницу во второй половине дня прошли проверки в связи с поступившими сообщениями о бесхозных предметах. На данный момент никаких опасных предметов не обнаружено», — сказала собеседница агентства.