Путин выразил соболезнования президенту Египта после взрыва в мечети

Террористы во время пятничной молитвы ворвались в мечеть к западу от города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте, они привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших из мечети людей. Есть информация, что террористы обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва. По последним данным, число жертв теракта возросло до 184 человек, пострадали 120 человек, сообщило государственное египетское телевидение.