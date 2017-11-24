Путин выразил соболезнования президенту Египта после взрыва в мечети
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху
Террористы во время пятничной молитвы ворвались в мечеть к западу от города
«Убийство мирных людей в ходе богослужения поражает своей жестокостью и цинизмом. Мы в очередной раз убеждаемся, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали», — говорится в телеграмме.
Путин подтвердил готовность России к дальнейшему наращиванию взаимодействия с дружественным Египтом в борьбе с силами международного терроризма. Российский президент также передал слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.