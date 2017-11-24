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18:56 (мск), источник: РИА Новости

Путин выразил соболезнования президенту Египта после взрыва в мечети

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси после гибели людей при взрыве в мечети на Синайском полуострове, назвав теракт жестоким и циничным, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: РИА Новости
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Террористы во время пятничной молитвы ворвались в мечеть к западу от города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте, они привели в действие взрывное устройство, а затем стали расстреливать выбегавших из мечети людей. Есть информация, что террористы обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва. По последним данным, число жертв теракта возросло до 184 человек, пострадали 120 человек, сообщило государственное египетское телевидение.

«Убийство мирных людей в ходе богослужения поражает своей жестокостью и цинизмом. Мы в очередной раз убеждаемся, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали», — говорится в телеграмме.

Путин подтвердил готовность России к дальнейшему наращиванию взаимодействия с дружественным Египтом в борьбе с силами международного терроризма. Российский президент также передал слова сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

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