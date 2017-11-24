Группу бобруйских контролеров будут судить за взяточничество

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Управление СК по Могилевской области завершило расследование уголовного дела в отношении пяти сотрудников отдела контроля пассажирского транспорта ОАО «Могилевоблавтотранс». Они обвиняются в совершении ряда преступлений. Следствие установило, что контролеры объединились в организованную группу, распределили роли и вместе долгое время получали взятки от водителей и кондукторов ОАО «Могилевоблавтотранс», ОАО «Витебскоблавторанс», ОАО «Гомельоблавтотранс», ОАО «Минскоблавтотранс» и ГП «Минсктранс».

«По преступному плану, один или несколько членов группы постоянно находились в предназначенном для работы контролеров кабинете в здании автовокзала “Бобруйск”. Там они следили за прибытием автобусов пригородных, междугородних и международных маршрутов. После этого получали от водителей и кондукторов в качестве взяток деньги за непроведение проверок их автобусов. Кроме того, члены группы предупреждали передавших им деньги водителей и кондукторов о работе на их маршрутах иных проверяющих», — рассказала Оксана Соленюк.

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Чтобы создать видимость выполнения служебных обязанностей, члены группы вносили в билетно-учетные листы передавших им взятки водителей и кондукторов фиктивные отметки о якобы проведенных проверках. «Кроме того, они вносили ненастоящие сведения в наряды о ежедневных проверках, которые после предоставляли в отдел контроля пассажирского транспорта. На основании чего им необоснованно выплачивались ежемесячные премии, — отметила Оксана Соленюк. — Полученные в качестве взяток деньги делились поровну между членами группы».

Всего с января 2014 по февраль 2017 года контролеры приняли в качестве взяток более Br20 тыс. от 114 водителей и кондукторов. А выплаченная им в качестве премий сумма составила более Br3 тыс.

Водители и кондукторы, которые отказывались передавать деньги, подвергались тщательным проверкам и после привлекались к различным видам ответственности. Все это делалось для того, чтобы изменить их решение. «Следователями проведен большой объем работы по сбору и закреплению доказательственной базы, допрошены свидетели и потерпевшие, проведены обыски, выемки. На имущество подозреваемых, в том числе деньги, недвижимость и автомобили, наложен арест. Установлено 116 эпизодов преступной деятельности. В ОАО “Могилевоблавтотранс” направлено представление об устранении нарушений закона, а также причин и условий, которые этому способствовали», — проинформировала представитель УСК.

Действия обвиняемых следствием квалифицированы по ч.4 ст. 209, ч.3 ст. 430 и ч.2 ст. 424 УК Беларуси (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, получение взятки группой лиц и злоупотребление служебными полномочиями).