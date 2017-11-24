Число жертв теракта в Египте возросло до 200, сообщили СМИ

Террористы ворвались в мечеть эр-Роуда во время пятничной молитвы. Сначала они подорвали бомбу, а затем стали расстреливать выбегавших из мечети людей. Сообщается, что они обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва.