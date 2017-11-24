Число жертв теракта в Египте возросло до 200, сообщили СМИ
КАИР, 24 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова. Число жертв теракта в мечети на Синайском полуострове выросло до 200 человек, сообщило государственное египетское телевидение.
КАИР, 24 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова. Число жертв теракта в мечети на Синайском полуострове выросло до 200 человек, сообщило государственное египетское телевидение.
Ранее сообщалось о 184 погибших. Еще 130 человек получили ранения.
Террористы ворвались в мечеть
Мечеть
Прокуратура Египта начала расследование, ведется поиск преступников.