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18:15 (мск), источник: РИА Новости

Число жертв теракта в Египте возросло до 200, сообщили СМИ

КАИР, 24 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова. Число жертв теракта в мечети на Синайском полуострове выросло до 200 человек, сообщило государственное египетское телевидение.

Ранее сообщалось о 184 погибших. Еще 130 человек получили ранения.

Источник: AFP 2017

Террористы ворвались в мечеть эр-Роуда во время пятничной молитвы. Сначала они подорвали бомбу, а затем стали расстреливать выбегавших из мечети людей. Сообщается, что они обстреливали даже машины скорой помощи, пытавшиеся вывозить раненых с места взрыва.

Источник: AFP 2017

Мечеть эр-Роуда считается крупнейшей на севере Синайского полуострова. Она расположена в деревне Бир-эль-Абд к западу от города эль-Ариш, близ международной трассы. Эта мечеть пользуется популярностью, туда ходят сотни местных жителей.

Источник: AFP 2017

Прокуратура Египта начала расследование, ведется поиск преступников.

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