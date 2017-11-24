Видео: В Петербурге забил фонтан кипятка высотой с семиэтажный дом
В Петербурге улицу Варшавскую залило кипятком. Сейчас из трубы бьет фонтан кипятка высотой с семиэтажный дом.
В Петербурге улицу Варшавскую залило кипятком. Сейчас из трубы бьет фонтан кипятка высотой с семиэтажный дом.
Как сообщили «РГ» в
Сейчас аварийные бригады работают над локализацией прорыва трубы. Уже известно, что люди не пострадали, но рядом с местом происшествия оказался автомобиль.
Как сообщили «РГ» в «Теплосети», владельцам машины возместят материальный ущерб.