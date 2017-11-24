Видео: В Петербурге забил фонтан кипятка высотой с семиэтажный дом

Как сообщили «РГ» в пресс-службе «Теплосеть Санкт-Петербурга» возле дома № 23 по улице Варшавской произошло нарушение на тепломагистрали.

Сейчас аварийные бригады работают над локализацией прорыва трубы. Уже известно, что люди не пострадали, но рядом с местом происшествия оказался автомобиль.