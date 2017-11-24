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18:18 (мск), источник: "Российская газета"

Видео: В Петербурге забил фонтан кипятка высотой с семиэтажный дом

В Петербурге улицу Варшавскую залило кипятком. Сейчас из трубы бьет фонтан кипятка высотой с семиэтажный дом.

Как сообщили «РГ» в пресс-службе «Теплосеть Санкт-Петербурга» возле дома № 23 по улице Варшавской произошло нарушение на тепломагистрали.

Сейчас аварийные бригады работают над локализацией прорыва трубы. Уже известно, что люди не пострадали, но рядом с местом происшествия оказался автомобиль.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как сообщили «РГ» в «Теплосети», владельцам машины возместят материальный ущерб.

Из-за аварии на Варшавской значительно снизилась видимость, а сама улица залита водой.

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